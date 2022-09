Incidentele de la gazoductele Nord Stream au avut loc in zona economica exclusiva a Danemarcei și Suediei, o zona care este controlata in totalitate de agențiile de informații ale SUA, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in cadrul emisiunii Soloviev Live TV. Comentand miercuri scurgerile din gazoductele Nord […] The post Rusia: Incidentele de la gazoductele Nord Stream, in zona controlata de agențiile de informații ale SUA first appeared on Ziarul National .