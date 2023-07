Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat joi ca inchide consulatul finlandez din Sankt Petersburg si expulzeaza noua diplomati ai acestei tari nordice, ca represalii pentru expulzarea aceluiasi numar de diplomati rusi de catre Helsinki, informeaza France Presse si Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a prezentat vineri, 16 iunie, in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, transmite Reuters de la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg. In sesiunea plenara, președintele rus a afirmat ca bugetul Rusiei este in general echilibrat, insa cheltuielile…

- Finlanda a anuntat marti expulzarea a noua diplomati de la Ambasada Rusiei din Helsinki, pe care ii acuza ca au profitat de statutul lor diplomatic pentru a desfasura activitati de spionaj pe teritoriul tarii, potrivit EFE si Reuters.

- Administratia de la Moscova a decis expulzarea din Rusia a sute de functionari germani, inclusiv diplomati, pe fondul inrautatirii relatiilor bilaterale, iar Guvernul de la Berlin va fi nevoit sa reactioneze simetric, informeaza Mediafax.Conform unor surse citate de publicatia Suddeutsche Zeitung,…

- Kremlinul a sustinut joi, 18 mai, prin vocea purtatorului sau de cuvant, Dmitri Peskov ca blocarea conturilor bancare ale ambasadei finlandeze la Moscova a fost o reactie la masuri ostile din partea Occidentului, inclusiv din partea Finlandei, scrie Agerpres preluand agenția Reuters.Oficiali din Finlanda…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea a „peste 20” de diplomati germani, ca raspuns la o masura similara luata de Berlin, dar pe care Germania nu a confirmat-o, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.