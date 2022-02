Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ordonat inchiderea biroului local al radioteleviziunii internationale germane Deutsche Welle (DW) si a interzis programele acesteia, ca represalii fata de interzicerea postului rus RT de a difuza in Germania, relateaza AFP. Ministerul rus de Externe enumera joi intr-un comunicat "masurile de…

- Rusia a ordonat joi inchiderea biroului local al radiodifuzorului international german Deutsche Welle (DW) si oprirea programelor sale, ca represalii pentru interzicerea difuzarii canalului de stiri Russia Today in limba germana, relateaza AFP si Reuters. Enumerand 'masurile de retorsiune'…

- Rusia a ordonat joi inchiderea biroului local al radiodifuzorului international german Deutsche Welle (DW) si oprirea programelor sale, ca represalii pentru interzicerea difuzarii canalului de stiri Russia Today in limba germana.

- Rusia a ordonat joi inchiderea biroului local al radiodifuzorului international german Deutsche Welle (DW) si oprirea programelor sale, ca represalii pentru interzicerea difuzarii canalului de stiri Russia Today in limba germana, relateaza AFP si Reuters.

- ​Rusia a ordonat joi, 3 februarie, inchiderea biroului local al Deutsche Welle și interzicerea programelor difuzorului german, decizie luata la o zi dupa ce canalul Russia Today a fost interzis in Germania , informeaza HotNews . Prin ministrul Serghei Lavrov, Moscova anunțase „ masuri punitive ”, dupa…

- Cancelarul german Olaf Scholz s-a intalnit cu presedintele francez Emmanuel Macron. Ambii lideri spun ca vor o Europa puternica si suverana. „Ne asteptam la pasi clari din partea Rusiei, pentru a detensiona situatia cu Ucraina”, a afirmat cancelarul Germa

- Germania pompeaza gazele rusesti inapoi catre Polonia in contextul in care Gazprom si-a redus livrarile catre UE. In conditiile in care Rusia isi continua jocurile de razboi cu o UE din ce in ce mai divizata, noul front pare a fi gazoductul Yamal-Europa, scrie Deutsche Welle.

- Rusia a anunțat, luni, ca expulzeaza doi diplomați germani ca raspuns la expulzarea de catre Germania a doi diplomați ruși, saptamana trecuta, masura luata de diplomația germana ca urmare a faptului ca Moscova a fost condamnata pentru ca a comandat un asasinat pe teritoriu german in 2019.