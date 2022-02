Rusia încetează războiul? Condiție incredibilă pusă Ucrainei Kremlinul a venit cu o propunere incredibila pentru Kiev, la cateva ore dupa ce Rusia a inceput invazia in Ucraina. Iar daca aceasta va fi respectata, atunci razboiul va inceta, anunța Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. Oficialul anunța ca razboiul dintre Rusia și Ucraina se poate opri de indata, doar daca Ucraina va […] The post Rusia inceteaza razboiul? Condiție incredibila pusa Ucrainei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

