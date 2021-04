Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat joi ca își a retrage trupele din apropierea graniței cu Ucraina și Crimeea, considerând finalizate exercițiile militare pe care le-a desfașurat în zona, relateaza Euronews.„Trupele și-au demonstrat abilitatea de a asigura o aparare de încredere a…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Papa Francisc și-a exprimat duminica ingrijorarea in legatura cu „intensificarea activitaților militare” din estul Ucrainei. Rusia este acuzata ca a trimis zeci de mii de soldati in apropiere de frontiera sa cu Ucraina si in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, iar confruntarile, care aproape…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Forte armate ruse se pregateau vineri sa efectueze exercitii militare destinate respingerii unui atac cu drone in cadrul unor manevre in apropierea frontierei cu Ucraina, care acuza Moscova de comasarea a mii de militari la frontiera dintre cele doua tari, relateaza France Presse. Potrivit…

- Rusia ameninta ca o noua escaladare a razboiului in Donbas ar putea ”disstruge” Ucraina, iar NATO isi exprima ingrijorarea fata de o importanta consolidare a prezente militare ruse in estul acestei tari, devastat de razboi, relateaza Reuters potrivit news.ro. Imagini difuzate pe retele de…