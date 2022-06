Rusia începe exporturile de cereale ucrainene din portul ocupat Berdiansk: '7.000 de tone de cereale pleacă spre ţările prietene' O prima nava incarcata cu 7.000 de tone de cereale, sub protectia marinei ruse, a parasit portul ucrainean Berdiansk, ocupat de Rusia, au anuntat joi noile autoritati locale instalate de Moscova, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz indeamna Rusia sa usureze criza alimentara globala ajutand la facilitarea exporturilor de cereale din porturile ucrainene sub blocada, relateaza sambata DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Soigu a declarat, marti, ca porturile ucrainene Berdiansk si Mariupol, cucerite de fortele ruse, au fost deminate si sunt pregatite sa reia transporturile de cereale, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Diplomații americani au emis avertismente catre 14 țari, majoritatea din Africa, ca rușii incearca sa faca bani vanzandu-le cereale ucrainene furate, potrivit The New York Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Moscova se confrunta cu dificultati in privinta exporturilor de cereale, din cauza sanctiunilor impuse navelor sale, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kremlinul a spus miercuri ca Moscova va redirectiona exporturile de petrol pentru a limita pagubele produse de sanctiunile europene impuse importurilor de petrol rusesc, transmite Reuters. Rusia este al treilea mare producator global de petrol, dupa Statele Unite si Arabia Saudita. Fii la…

- Ucraina incearca cu disperare sa isi exporte stocurile mari de cereale pe cale rutiera, feroviara si fluviala pentru a evita o criza alimentara mondiala dar nu are nicio sansa sa isi atinga obiectivele daca Rusia nu ridica blocada asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagra, a declarat joi un…

- Rusia indeamna marti intreaga armata ucraineana sa ”depuna armele”, iar pe ultimii aparatori de la Mariupol sa-si inceteze ”rezistenta smintita”, un apel pe care-l lanseaza dupa ce Kievul a anuntat ca Moscova a lansat o ofensiva majora in estul separatist ucrainean, relateaza AFP. Fii la curent…

- Rusia va orienta exporturile de energie spre Asia, in contextul in care Uniunea Europeana vrea reducerea importurilor ruse de gaz, petrol si carbune, a afirmat joi presedintele rus, Vladimir Putin, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare in Ucraina. Fii la curent cu…