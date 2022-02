Stiri pe aceeasi tema

- Apropierea Moscovei de Beijing nu va putea compensa efectele unei invazii a Rusiei in Ucraina, a avertizat joi, 3 februarie, Departamentul de Stat al SUA, adaugand ca intr-un astfel de scenariu economia rusa va avea și mai mult de suferit, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.SUA atrag atenția ca firmele…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, a declarat, joi, ca armata americana are dovezi cum ca Moscova intentioneaza sa insceneze un atac al forțelor ucrainene asupra Rusiei, pe care il va folosi ca pretext pentru a invada Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, falsul…

- Președintele Joe Biden a aprobat oficial, miercuri, trimiterea de trupe americane în Europa de Est, inclusiv în România, iar Pentagonul urmeaza sa anunțe ca trupele vor fi dislocate „în urmatoarele zile”, au declarat oficiali americani pentru CNN. Decizia…

- Pana la 8.500 de militari ai SUA au fost plasați in alerta pentru o posibila mobilizare in estul Europei, in condițiile in care trupele Rusiei se afla la granița Ucrainei, a anunțat luni purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, precizand ca nu s-a luat o decizie finala de desfașurare a trupelor,…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov se vor întâlni vineri la Geneva pentru o noua runda de discuții pe fondul temerilor tot mai mari privind o invazie a Ucrainei de catre Rusia. Discuțiile diplomatice de pâna acum nu au dus însa…

- Rusia a organizat miercuri exerciții militare cu tancuri in regiunea Rostov, langa granița cu Ucraina. Rusia a perturbat Occidentul prin trupele aduse in apropierea țarii. Rusia a organizat marți exerciții cu tragere reala cu trupe și tancuri langa granița cu Ucraina. Acțiunea a sunat ca o nota nefavorabila…

- Președintele chinez Xi Jinping urmeaza sa se intalneasca miercuri, in mod virtual, cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni Ministerul chinez de Externe, citat de CNBC. Cei doi lideri s-au intalnit ultima data la sfarșitul lunii iunie, tot prin legatura video. Intalnirea are loc…

- Președintele rus Vladimir Putin a calificat luni, 15 noiembrie, exercițiile militare desfașurate de Washington și NATO in Marea Neagra drept o provocare, in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, potrivit Kremlinului. In cadrul acestei conversații, Vladimir Putin…