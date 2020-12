Rusia începe emiterea paşapoartelor de vaccinare Rusia intentioneaza sa inceapa de luna viitoare emiterea pasapoartelor de vaccinare speciale pentru persoanele care s-au vaccinat impotriva COVID-19, a anuntat marti ministrul rus al sanatatii, Mihail Murasko, potrivit agentiei Interfax, citata de DPA. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor, pensii de serviciu / LISTA COMPLETA Aceste documente vor fi utile pentru angajare sau calatorii in strainatate. ''Avem in plan ca in ianuarie sa poata fi obtinute pasapoartele de vaccinare prin website-ul serviciilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

