Rusia începe digitalizarea coastei arctice. Proiectul Polar Express Lucrarile la un cablu de fibra optica transarctic incep in aceasta primavara, ceea ce va permite digitalizarea de inalta tehnologie a intregii linii de coasta arctice din Rusia, de la Murmansk la Vladivostok. La acest proiect va participa o flotila de noua nave, inclusiv doua nave puitoare de cablu, intrucat 12.650 de kilometri de cablu […] The post Rusia incepe digitalizarea coastei arctice. Proiectul Polar Express first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

