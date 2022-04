Rusia: Incendiu puternic la un depozit de petrol din Belgorod Incendiu la un depozit de petrol din Belgorod, o localitate din Rusia situata aproape de granita cu Ucraina, anunța Nexta. Doua persoane au fost ranite. Guvernatorul provinciei, Viaceslav Gladkov, susține intr-o postare facuta vineri dimineata pe canalul sau Telegram, ca incendiul a fost provocat de elicopterele militare ucrainene. Locuitorii de pe strazile din apropiere au fost evacuați, in timp ce pompierii incearca sa stinga incendiul. The post Rusia: Incendiu puternic la un depozit de petrol din Belgorod appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

