Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un depozit de petrol din Belgorod, o localitate din Rusia situata aproape de granita cu Ucraina, anunța Nexta. Doua persoane au fost ranite. Guvernatorul provinciei, Viaceslav Gladkov, susține intr-o postare facuta vineri dimineata pe canalul sau Telegram, ca incendiul a fost provocat de…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), doua persoane fiind ranite, transmite Nexta. Autoritațile locale susțin ca incendiul a izbucnit ca urmare a atacurilor aeriene ale forțelor armate ale Ucrainei. ”Serviciile de urgența s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”,…

- ”Serviciile de urgența s-au deplasat la fața locului pentru a stinge focul”, a transmis guvernatorul regiunii, pe Telegram. Locuitorii din zona sunt evacuati. An oil depot is on fire in #Belgorod , #Russia . "The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it",…

- În Belgorod, ard 8 rezervoare cu un volum de combustibil de 2.000 de metri cubi fiecare, exista pericolul ca incendiul sa treaca la alte 8 - serviciile ruse de urgența. Atacul a fost executat de 2 elicoptere ale forțelor Ucrainei. Un incendiu a izbucnit la un depozit…

- UPDATE 1 Doua elicoptere ucrainene au atacat, in aceasta dimineața, mai multe rezervoare cu combustibili din localitatea ruseasca Belgorod. Pompierii incearca sa stinga incendiul de proporții care a izbucnit dupa atac. Mai multe persoane ar fi fost ranite, conform Nexta. Știre inițiala Presedintele…

- Un incendiu a izbucnit la un depozit de petrol din Belgorod (Rusia), doua persoane fiind ranite, conform Nexta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Rachete hipersonice „Kinjhttps://wordpress.org/support/article/excerpt/al”, folosite de Rusia pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta The post Rachete hipersonice „Kinjal”, folosite de Rusia pentru a distruge un depozit subteran de arme…

- Volodimir Zelenski a anunțat ca pastreaza contactul cu liderii europeni. Ucraina a primit asistența din mai multe țari europene. Potrivit unui prim bilanț inaintea asaltului de sambata seara, Ucraina a pierdut in aceste aproape 3 zile: 198 de civili, printre care 3 copii, și 1.115 au fost raniți. Bilanțul…