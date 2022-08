Stiri pe aceeasi tema

- Pretul de referinta al energiei electrice in Europa a crescut luni cu peste 25%, depasind pentru prima data 700 de euro pe megawat-ora. Nivelul este de aproximativ 14 ori mai mare decat media sezoniera din ultimii cinci ani, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. Preturile energiei din Germania…

- Avertisment DNSC: hackerii ”monitorizeaza” activitațile utilizatorilor care vor sa vanda sau sa cumpere produse pe internet Infractorii cibernetici incearca sa exploateze neatentia utilizatorilor care incearca sa cumpere anumite produse sau servicii de pe Internet, sa vanda produse pe platforme de tip…

- Kazahstanul intentioneaza ca, incepand din luna septembrie, sa vanda o parte din petrolul sau via cea mai mare conducta petroliera din Azerbaidjan, ca o alternativa la oleoductul CPC pe care Rusia a amenintat in trecut sa il inchida, scrie Reuters.

- Cladirea din Vinița bombardata joi de armata rusa cu rachete Kalibr lansate din Marea Neagra ar fi fost folosita de oficiali militari ucraineni pentru a se intalni cu furnizori de arme straini, susține Ministerul rus al Apararii, in incercarea sa de a justifica atacul care a ucis 23 de persoane, printre…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sustine ca se incearca transformarea Republicii Moldova in „a doua Ucraina”, relateaza deschide.md. „Desigur, din R.Moldova se incearca clar sa se faca a doua Ucraina… Asemenea abordare din partea actualei conduceri a Moldovei este foarte semnificativa…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura Uniunii Europene, scrie tass.ru.

- Va fi doar un embargo parțial, deoarece nu va afecta petrolul rusesc importat prin conducte. Petrolul rusesc va continua sa curga in Europa prin conducte. Rusia trimite cantitați record de țiței in India și China. Exporturile rusești catre „destinații necunoscute” au crescut vertiginos in aprilie, comparativ…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a crescut marti la 5,97%, de la 5,95% valoare inregistrata in sedinta precedenta, potrivit datelor BNR. O cotatie similara, de 5,96%, nu a mai fost inregistrata din 26 februarie 2013. La inceputul anului…