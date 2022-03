Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va impune restricții temporare asupra investitorilor straini care vor sa iși vanda activele din țara in contextul sancțiunilor anunțate de Occident, a anunțat luni premierul rus Mihail Mișustin, citat de Reuters .

- Banca Reglementelor Internationale (BRI), institutie denumita si „banca centrala a bancilor centrale", a transmis luni ca nu va deveni o varianta pentru ocolirea puternicelor sanctiuni adoptate in ultimele zile de Occident impotriva Rusiei, transmite Reuters.

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, vineri, ca Rusia are rezerve de aproape 650 de miliarde de dolari, iar sanctiunile impuse Rusiei nu vor avea efectul scontat, atata timp cat nu sunt sanctiuni care sa taie surse de finantare din sectorul energie, gaze si decontari financiare, informeaza…

- Comunitatea internationala trebuie sa foloseasca toate mijloacele si sanctiunile pentru a forta Rusia sa opreasca razboiul, declara presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, intr-un mesaj transmis joi prin care condamna atacul Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, potrivit Agerpres. Fii…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca va riposta "puternic" si "dureros" la sanctiunile impuse de Statele Unite din cauza recunoasterii de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste ucrainene Lugansk si Donetk. "Nu trebuie sa existe niciun dubiu: va fi o riposta puternica…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti primul set de sanctiuni economice impuse Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut regiunile separatiste Donețk și Lugansk ca state independente. Sancțiunile vizeaza banci, datoriile Rusiei, dar și membri ai elitei ruse.

- Rusiei nu ii pasa de riscurile unor sanctiuni occidentale in cazul invadarii Ucrainei, a afirmat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev. „Ne doare in cot de toate sanctiunile lor”, spune diplomatul, dand insa asigurari ca Moscova incearca sa evite un razboi, pentru ca este „ultimul lucru pe care…

- Ministrul francez de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat vineri ca Rusia incearca sa ocoleasca Uniunea Europeana in privinta Ucrainei si sa poarte discutii direct cu Statele Unite, relateaza Reuters.