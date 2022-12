Rusia încearcă să oprească atacurile de pe teritoriul său: Pedepse pe viață pentru „sabotori” Deputații din parlamentul rus au votat o lege care prevede pedepse grele cu inchisoarea pentru „sabotori”, in incercarea de a opri atacurile care au loc pe teritoriul sau. Duma a anuntat, intr-un comunicat, ca deputatii au aprobat un set de masuri menite sa „protejeze tara si cetatenii nostri de amenintari teroriste si de sabotaj”. „Federatia […] The post Rusia incearca sa opreasca atacurile de pe teritoriul sau: Pedepse pe viața pentru „sabotori” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

