Rusia încearcă să împartă Ucraina după model coreean, susține șeful informațiilr militare ucrainene Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile Reuters si EFE. ”De fapt, este o incercare de a crea Coreea de Nord si Coreea de Sud in Ucraina”, a estimat acesta intr-o declaratie, adaugand ca ucrainenii vor lansa in curand un razboi de gherila in acele zone ale tarii cazute sub control rusesc. De asemenea, potrivit ultimei evaluari a serviciilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Forte ruse inainteaza catre sud, din regiunea…

- Armata rusa pare sa incerce sa incercuiasca forte ucrainene care lupta in regiunile separatiste ucrainene Donetk si Lugansk (est), recunoscute de Moscova inaintea invaziei Ucrainei, afirma Ministerul britanic al Apararii, relateaza The Associated Press. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata, la Varsovia, ca ”nu este sigur” ca anunțul Rusiei de a-si concentra ofensiva asupra zonei Donbas inseamna o schimbare a strategiei sale in Ucraina, relateaza AFP. Intrebat de un jurnalist pe aceasta tema, el a raspuns concis: ”Nu sunt sigur ca ei (rusii)…

- Ministerul rus al apararii a declarat vineri ca prima faza a operațiunii sale militare din Ucraina a fost in mare parte finalizata și ca se va concentra pe „eliberarea” completa a regiunii Donbas din estul Ucrainei, relateaza Reuters. Anunțul pare sa indice ca Rusia ar putea trece la obiective limitate…

- Vineri, Ministerul rus al Apararii a transmis ca prima faza a operatiunii sale militare în Ucraina este aproape încheiata, iar de acum înainte trupele ruse se vor axa pe ”eliberarea” completa a regiunii estice Donbas ce cuprinde provinciile separatiste proruse Donetk…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata sa a preluat controlul deplin al regiunii Herson din sudul Ucrainei. De asemenea, ministerul Apararii din Marea Britanie a transmis ca Rusia ar cauta sa insceneze un referendum in Herson, in incercarea de a legitima zona ca fiind o republica secesionista…

- In cele 7 zile care au trecut de la inceputul invaziei ordonate de Putin in Ucraina, niciun mare oraș nu a fost capturat de trupele rusești, dupa cum se vede in HARTA de mai jos. Armatele ruse inainteaza pe patru axe. Potrivit ultimelor informații, trupele si convoaiele avanseaza spre Mariupol din Rusia…

- In cele 7 zile care au trecut de la inceputul invaziei ordonate de Putin in Ucraina, niciun mare oraș nu a fost capturat de trupele rusești, dupa cum se vede in HARTA de mai jos. Armatele ruse inainteaza pe patru axe. Potrivit ultimelor informații, trupele si convoaiele avanseaza spre Mariupol din Rusia…