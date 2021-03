Stiri pe aceeasi tema

- Rusia suplimenteaza capacitatile militare in Europa de Est si incearca sa destabilizeze tari vecine, inclusiv Republica Moldova, afirma secretarul general NATO, Jens Stoltenberg (foto), in timp ce Germania pledeaza pentru dialog, iar SUA asteapta predictibilitate in relatia cu Administratia de la…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. El spune ca Alianța ar trebui sa stranga relațiile cu Australia și cu Japonia.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a acuzat vineri China si Rusia ca actioneaza impotriva ordinii internationale, relateaza DPA si AFP. "Europa si America de Nord trebuie sa apere ordinea internationala bazata pe reguli, care este pusa la incercare de puterile autoritare", a spus Stoltenberg…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a avut marți o convorbire telefonica cu noul președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, pe care a felicitat-o pentru câștigarea alegerilor prezidențiale și pe care a asigurat-o de sprijinul NATO, scrie caleaeuropeana.ro.…

- Maia Sandu: “I-am mulțumit domnului Stoltenberg pentru mulți ani de sprijin și parteneriat cu Republica Moldova, inclusiv pentru ajutorul de echipament medical pentru a preveni raspandirea infecției Covid-19. Inclusiv ca urmare a cooperarii cu NATO, Republica Moldova a reușit treptat sa-și consolideze…