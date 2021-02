Rusia înăspreşte legea împotriva promovării online a protestelor, după demonstaţiile pro-Navalnîi de duminică O lege care obliga retelele sociale sa identifice si sa blocheze accesul la invitatiile online de participare la demonstratii neautorizate a intrat luni in vigoare in Rusia, relateaza dpa. Continuturi despre terorism si secrete de stat nu ar trebui nici ele sa fie accesibile online, se mai mentioneaza in textul legislativ. Instructiunile despre producerea drogurilor, pornografia infantila, incurajarea sinuciderii si declaratii care nu respecta constitutia Rusiei ar trebui de asemenea sa fie blocate. Autoritatile ruse s-au indreptat impotriva retelelor sociale in ultimele zile, dupa ce apelurile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

