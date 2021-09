Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au cerut sa se adreseze liderilor mondiali la Adunarea Generala a Natiunilor Unite care are loc in aceasta saptamana la New York si l-au nominalizat ca ambasador pe purtatorul lor de cuvant din Doha, Suhail Shaheen, potrivit unei scrisori vazuta marti de Reuters. Ministrul taliban…

- Talibanii au cerut sa se adreseze liderilor mondiali la Adunarea Generala a Natiunilor Unite care are loc în aceasta saptamâna la New York si l-au nominalizat ca ambasador pe purtatorul lor de cuvânt din Doha, Suhail Shaheen, relateaza Reuters și BBC. Ministrul taliban de Externe…

- Talibanii au cerut sa se adreseze liderilor mondiali la Adunarea Generala a Natiunilor Unite care are loc in aceasta saptamana la New York si l-au nominalizat ca ambasador pe purtatorul lor de cuvant din Doha, Suhail Shaheen, potrivit unei scrisori vazuta marti de Reuters și preluata de news.ro…

- Rusia, China, Statele Unite si Pakistanul sunt interesate sa serveasca drept mediatori in rezolvarea crizei din Afganistan, a declarat marti ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. "Ramanem dedicati sarcinii de a stabili pacea si stabilitatea pe teritoriul…

- Rusia, China, Statele Unite si Pakistanul sunt interesate sa serveasca drept mediatori in rezolvarea crizei din Afganistan, a declarat marti ministrul rus de externe Serghei Lavrov, relateaza Reuters. "Ramanem dedicati sarcinii de a stabili pacea si stabilitatea pe teritoriul Afganistanului, astfel…

- Rusia, China, Statele Unite și Pakistanul sunt interesate sa serveasca drept mediatori în rezolvarea crizei din Afganistan, a declarat marți ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de Reuters. ”Ramânem angajați în misiunea de instaurare a pacii și stabilitații…

- „China a jucat un rol constructiv in promovarea pacii si a reconcilierii in Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii”, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvant al talibanilor Suhail Shaheen. Insurgentii au preluat controlul asupra tarii la sfarsitul…

- China a jucat un rol constructiv în promovarea pacii si a reconcilierii în Afganistan si este binevenita sa contribuie la reconstructia tarii, a declarat pentru mass-media de stat chineze purtatorul de cuvânt al talibanilor Suhail Shaheen, informeaza vineri Reuters și Agerpres. Insurgentii…