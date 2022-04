Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor oferi Republicii Moldova 50 de milioane de dolari pentru a o ajuta sa faca fata impactului razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei, a anuntat duminica ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in timpul unei vizite la Chisinau, informeaza Reuters. Ea a spus ca…

- Rusia a anunțat luni, 28 martie, ca nu va mai furniza gaz natural Europei daca țarile de pe continent nu vor accepta sa plateasca in ruble exporturile sale de gaze – o cerere pe care statele G7 au refuzat-o, informeaza Reuters . La reuniunea liderilor Uniunii Europene de vineri nu a fost adoptata nicio…

- Ministerul rus de Finante a anuntat joi ca a efectuat catre Citibank in Londra plata sumei de 117 milioane de dolari reprezentand dobanda pentru doua obligatiuni in dolari, pe fondul sporirii speculatiilor ca tara se indreapta spre intrarea in incapacitate de plata pentru imprumuturile suverane, transmite…

- Un purtator de cuvant al ministerului chinez de externe a respins luni afirmațiile oficialilor americani conform carora Moscova a cerut Beijingului echipament militar și asistența economica in invazia din Ucraina, denunțand o ”dezinformare” din partea SUA, informeaza Reuters . „In ultimul timp, SUA…

- Temerile legate de un razboi energetic intre Rusia și Occident au crescut marți, in condițiile in care Statele Unite iși preseaza aliații sa interzica importurile de petrol rusesc ca pedeapsa pentru invazia Moscovei in Ucraina, transmite Reuters.

- Oficialii Uniunii Europene analizeaza posibilitatea de a limita influența și accesul Rusiei la finanțare in cadrul Fondului Monetar Internațional, ca urmare a invaziei sale in Ucraina, au declarat șase oficiali pentru Reuters. Acest scenariu aflat acum in discuție ar spori presiunea asupra economiei…

- Secretarul de Stat american Antony Blinken l-a "indemnat" marti pe omologul sau rus Serghei Lavrov la o "dezescaladare imediata si la retragerea" trupelor ruse de la frontiera Ucrainei, anunta intr-un comunicat Departamentul de Stat, in urma unei convorbiri la telefon a celor doi sefi ai diplomatiei,…

- Consolidarea armata rusa din apropierea Ucrainei s-a extins și include acum și rezerve de sânge, împreuna cu alte materiale medicale care i-ar permite sa trateze victimele, un alt indiciu-cheie al pregatirii militare a Moscovei, au declarat trei oficiali americani pentru Reuters. Actuali…