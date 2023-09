Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a introdus restrictii temporare la exporturile de benzina si motorina, pentru a stabiliza piata interna, a anuntat joi Guvernul de la Moscova, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Autoritatile nu au precizat cum vor fi aplicate restrictiile. Separat, Ministerul Energiei a informat ca va preveni…

- Penurie de combustibil in Rusia: Moscova impune restrictii temporare la exporturile de benzina si motorinaRusia a introdus restrictii temporare la exporturile de benzina si motorina, pentru a stabiliza piata interna, a anuntat joi Guvernul de la Moscova, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Autoritatile…

- Exporturile rusești catre China au scazut in luna iulie, pentru prima data dupa ce au crescut constant in lunile care au urmat invazia Moscovei in Ucraina la 24 februarie 2022, a relatat marți, 8 august, agenția Reuters , citata de The Moscow Times . Importurile Chinei din iulie 2023 din Rusia au scazut…

- Doua drone lansate de Ucraina au atacat Moscova luni dimineata devreme, dar au fost interceptate si distruse, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit Reuters. Agentiile de presa de stat din Rusia au raportat ca fragmente de drone au fost gasite la 2 kilometri de cladirile ministerului.

- Rusia nu exclude introducerea unor cote de export la produsele petroliere pentru a stabiliza preturile la benzina, a afirmat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, conform presei ruse de stat, in conditiile in care preturile en gros la benzina au atins un nivel record, transmite Reuters.

- Rusia a dat miercuri un termen de trei luni Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru ca aceasta sa obtina „rezultate concrete” asupra aplicarii componentei ce priveste exporturile agroalimentare rusesti inclusa in acordul privind exporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagra, caz in care Moscova…

- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, care permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima prin porturile din sud, a anuntat, luni, Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea a fost mediata in urma cu un an de ONU si Turcia. Acordul a fost prelungit…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat noile prețuri ale carburanților pentru marți, 18 iulie. Benzina se scumpește cu 5 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, maine, pentru un litru de benzina, șoferii vor scoate din buzunar 24,65 lei, iar pentru unul de motorina 20,76…