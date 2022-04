Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret care introduce restrictii privind vizele pentru cetatenii tarilor pe care Moscova le considera ”neprietenoase” ca raspuns la sanctiunile impuse Rusiei in urma invaziei in Ucraina, relateaza Reuters. Decretul, care intra in vigoare luni, suspenda regimul simplificat de eliberare a vizelor al Rusiei cu unele state membre […] The post Rusia impune restrictii de viza pentru cetatenii ”tarilor neprietenoase” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .