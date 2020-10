Rusia impune reguli de protecție împotriva coronavirusului Rusia impune reguli de protecție impotriva coronavirusului. Autoritațile ruse impun purtarea maștii in unele locuri publice și recomanda inchiderea barurilor pe timpul nopții. Masca ar urma sa devina obligatorie in parcari, lifturi, taxiuri si transportul public. Agentia rusa pentru protectia consumatorilor le-a transmis autoritatilor regionale sa introduca aceasta obligativitate. Unele orase, printre care capitala Moscova, au impus deja obligativitatea mastii in transportul public, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Autoritatile de la Moscova au mai recomandat inchiderea restaurantelor si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

