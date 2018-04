Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul "nu participa la Twitter-diplomatie", ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand ultimele afirmatii pe Twitter ale presedintelui american Donald Trump, privind intentia de a lansa…

- Kremlinul a dat miercuri asigurari ca ”nu participa la twitto-diplomatie” si ca sustine ”abordari serioase” dupa o serie de tweet-uri ale lui Donald Trump cu privire la Rusia, somata ”sa se pregateasca” de atacuri americane in Siria, relateaza AFP.

- Kremlinul „nu participa la Twitter-diplomatie”, ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand ultimele afirmatii pe Twitter ale presedintelui american Donald Trump, privind intentia de a lansa…

- Kremlinul "nu participa la Twitter-diplomatie", ci mizeaza pe o abordare serioasa in problemele internationale, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, comentand ultimele afirmatii pe Twitter ale presedintelui american Donald Trump, privind intentia de a lansa…

- "Rachetele inteligente" trebuie sa zboare in directia teroristilor, nu a guvernului legitim, a replicat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, ca raspuns la avertismentul lansat pe Twitter de presedintele american, Donald Trump, ca Rusia ar trebui…

- ”Fii gata, Rusia, rachetele vor veni deasupra Siriei”, a avertizat președintele SUA, Donald Trump, pe Twitter, in replica la amenințarile Rusiei referitoare la atacuri ale altor țari in Siria. Liderul de la Washington, acuzat in repetate randuri, de la investirea in funcție, de obediența și lipsa de…

- Washington, 11 apr /Agerpres/ - Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia…

- Președintele SUA Donald Trump a avertizat Rusia sa fie pregatita de un atac cu rachete asupra Siriei. ”Vor veni, noi și inteligente”, a anunțat Trump pe Twitter, raspunzand astfel unei amenințari din partea Moscovei cu privire la doborarea rachetelor lansate de americani.