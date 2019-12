Rusia îi cere Washingtonului să rezolve împreună problemele de securitate Rusia si SUA nu trebuie sa amane pe termen nelimitat gasirea solutiilor la probleme atat de importante pentru ambele tari si pentru intreaga lume, in special in sfera securitatii, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de Xinhua. ''Acest lucru este valabil si pentru problema stabilitatii strategice pentru ca Rusia si SUA au o responsabilitate speciala in calitate de cele mai mari puteri nucleare'', a spus Lavrov intr-un interviu pentru agentia de presa TASS. Moscova sustine extinderea noului tratat START, care va expira in februarie 2021, fara conditii prealabile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

