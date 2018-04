Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Rusiei in Libia, Alexander Zasypkin, a declarat ca orice racheta lansata de SUA catre Siria va fi doborat, iar bazele de lansare vor fi atacate, conform Reuters.Un atac masiv asupra Siriei este iminent. ALERTA de la Eurocontrol: Sunt posibile atacuri cu rachete. Atenție la zborurile…

- Presedintele american Donald Trump a condamnat luni atacul chimic "atroce" care ar fi fost comis sambata in Siria asupra unor "civili nevinovati" si a spus ca va lua o decizie cu privire la pasii de urmat in urmatoarele 24-48 de ore, informeaza EFE si Reuters. Luand cuvantul la o reuniune…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ziua de miercuri, 28 martie, zi de doliu national dupa incendiul devastator de la centrul comercial din Kemerovo Siberia , soldat potrivit celui mai recent bilant cu 64 de morti, intre care 41 de copii, transmit Reuters si EFE.Vladimir Putin, care s a deplasat…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Rusia depune toate eforturile pentru evitarea izbucnirii unui conflict international major in Siria. "Facem totul pentru evitarea unui conflict international major in Siria. Depunem eforturi mari in acest sens, iar actiunile lansate in cadrul procesului politic sunt parte a acestui proces", a declarat…

- Rusia este ingrijorata de ultimele evenimente din Siria si face apel apel la calm catre toate taberele implicate pentru a evita o escaladare a situatiei, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe de la Moscova, citat de NEWS.RO si Reuters.Citeste si: Lovitura GREA: Un GIGANT bancar,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

