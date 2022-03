Rusia îi avertizează pe deţinătorii de obligaţiuni că plata acestora va depinde de sancţiunile occidentale Ministerul de Finante al Rusiei a declarat ca va plati integral datoriile suverane, la timp, dar ca platile ar putea fi ingreunate de sanctiunile internationale. ”Posibilitatea reala de a efectua astfel de plati catre nerezidenti va depinde de masurile de limitare introduse de alte state in raport cu Federatia Rusa”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Finantelor. Acest lucru ridica posibilitatea unei incapacitati tehnice a datoriei din partea Rusiei, in urma blocarii de citre Occident a unei mari parti din rezervele valutare al bancii centrale, de 640 de miliarde de dolari, dupa ce presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

