Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a primit joi un apel telefonic de la președintele rus Vladimir Putin și s-a oferit sa medieze discuțiile dintre Moscova și Kiev, in contextul in care Rusia iși continua invazia in Ucraina, scrie CNN.

O a doua runda de negocieri intre Moscova si Kiev in vederea incheierii unui armistitiu este asteptata sa aiba loc astazi, de la ora 16.00 (ora Rusiei). Informația a fost anunțata de catre Vladimir Medinsky, conducatorul delegației ruse la negocieri și consilier al lui Vladimir Putin.

Intr-o alocutiune tinuta luni seara tarziu, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca in cinci zile, 56 de raiduri de rachete si 113 rachete de croaziera au fost lansate in Ucraina de catre fortele rusesti, informeaza Mediafax.

Bilantul atacurilor armatei ruse a ajuns la 352 de morti si peste 1.600 de raniti in Ucraina, au anuntat duminica seara autoritatile de la Kiev, in timp ce Moscova a recunoscut, pentru prima data, ca a pierdut militari in confruntari.

Rusia a invadat Ucraina și intr-un timp foarte scurt trupele ruse au reușit sa intre in Kiev. In acest context ministerul Apararii de la Moscova a facut un scurt bilanț al primelor 24 de ore de razboi

Criza ucraineana ia amplorae iar vocile diplomațior par sa se estompeze. Dupa ce președintele Volodimir Zelenki a amenințat cu ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova, Rusia anunța retragerea in totalitate a personalului diplomatic și consular din Ucraina, potrivit Ruptly

Cațiva ruși au protestat la Moscova fața de iminenta invadare a Ucrainei de catre Rusia. Politistii i-au reținut pe protestatari.

Ar fi "catastrofal" ca actuala criza dintre Rusia si Ucraina sa degenereze in razboi, a avertizat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres, in discursul sau de deschidere a Conferintei de Securitate de la Munchen, care aduna numerosi lideri internationali, potrivit AFP.