- Armata rusa a anuntat vineri ca dispune de 'dovezi' privind participarea directa a Marii Britanii la 'inscenarea' atacului chimic semnalat saptamana trecuta intr-un oras din regiunea siriana Ghouta Orientala, afirmatie calificata de ambasadoarea Marii Britanii la ONU drept 'grotesca'…

- Presedintele american, Donald Trump, a avertizat, miercuri, Rusia ca Statele Unite vor ataca Siria, in ciuda avertismentelor Moscovei de pana acum. Anuntul lui Trump vine in contextul atacului chimic din Douma, care a afectat sute de civili. Rusia sustine insa ca atacul a fost o inscenare si a fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii cere acces in regiunea Douma din Siria in care a avut un atac chimic, sustinand ca are informatii conform carora sute de persoane au fost afectate, transmite BBC potrivit News.ro .

- Rusia va depune marti la ONU un proiect de rezolutie care sa solicite efectuarea ‘unei anchete’ cu implicarea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) dupa presupusul atac chimic impotriva rebelilor sirieni la Douma (Siria), a anuntat ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…