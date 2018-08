Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Ryabkov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca toate optiunile sunt luate in considerare pentru stabilirea masurilor de retorsiune impotriva sanctiunilor impuse de catre Statele Unite, conform Reuters.

- Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat joi ca Moscova nu va suspenda furnizarea motoarelor de rachete RD-180 catre Statele Unite, in pofida deciziei Washingtonului de a impune noi sanctiuni, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Iranul a declarat luni ca Europa ar trebui sa-si accelereze eforturile pentru a salva acordul nuclear incheiat in 2015 intre Teheran si marile puteri, din care presedintele Donald Trump a retras Statele Unite in luna mai, a informat televiziunea de stat iraniana, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Ministerul rus de Externe a afirmat joi, printr-un comunicat, ca noile sanctiuni impuse de Statele Unite impotriva unei companii ruse care a colaborat cu statul nord-coreean ar putea submina procesul de pace din Peninsula Coreea, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Moscova pregateste contramasuri dupa ce Statele Unite au impus sanctiuni unei companii ruse care a colaborat cu Coreea de Nord, conform unor declaratii ale ministrului adjunct de Externe rus, Serghei Riabkov, a informat agentia de stat Interfax, potrivit Reuters.

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planurile prezentate in iunie, a anuntat Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters și preluat de Agerpres.

- Departamentul american al Justitiei a anuntat joi o noua politica referitoare la atacurile cibernetice ale altor tari impotriva Statelor Unite. Astfel, relateaza Reuters, publicul american va fi informat despre operatiuni similare celor pe care le-ar fi derulat Rusia in timpul campaniei prezidentiale…

- Senatorul John Kennedy a avertizat pe ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, sa nu se mai amestece in alegerile americane din aceasta toamna, altfel sanctiunile pentru Rusia se vor dubla. Totodata senatorul american a comparat autoritațile ruse cu mafia. In replica, Kremlinul a atras atenția…