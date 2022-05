Rusia va analiza posibilitatea de a face schimb de luptatori din Batalionul Azov, luat prizonier, pentru Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, a declarat sambata un deputat si negociator rus, Leonid Slutki, citat de lefigaro.fr. „Vom studia problema”, a spus Slutki, membru al delegatiei ruse in timpul ultimelor negocieri cu Kievul, citat de […] The post Rusia ia in calcul un schimb de prizonieri din Batalionul Azov cu un apropiat al lui Vladimir Putin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .