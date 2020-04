Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca toate dovezile disponibile sugereaza ca noul coronavirus aparut in China anul trecut a provenit de la animale si nu a fost manipulat sau produs in laborator, relateaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a declarat saptamana trecuta…

- Numarul cazurilor de coronavirus a depașit marți pragul de 2,5 milioane, in timp ce numarul deceselor inregistrat oficial este de peste 170.000, potrivit centralizarii realizate de Johns Hopkins University pe Arcgis. Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza asupra unui posibil nou val de cazuri…

- Rețelele mobile 5G nu raspandesc COVID-19 OMS arata ca virușii nu se raspandesc prin undele radio sau prin rețelele mobile. Nu exista nicio legatura intre raspandirea coronavirus și rețelele 5G. Boala COVID-19 este raspandita de persoanele infectate prin stranut sau tușit. De asemenea, oamenii se pot…

- China a ascuns informatii vitale despre epidemia provocata de coronavirus, acuza John Sawers, fost sef al serviciului britanic de informatii externe MI6, citat de Reuters. El a declarat miercuri ca Beijingul trebuie sa raspunda pentru secretizarea primelor informatii. Sawers, care a condus…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a aparat marti China aliata in fata cererilor Occidentului potrivit carora Beijingul ar trebui sa plateasca reparatii pentru daunele provocate de pandemia generata de noul coronavirus, potrivit dpa, potrivit Agerpres.Astfel de cereri sunt "total inacceptabile",…

- Inca de la inceputul crizei Covid-19, cercetatorii au incercat sa gaseasca raspuns pentru una dintre cele mai frecvente intrebari pe care și le pun oamenii din intreaga lume. „Se transmite Covid-19 prin aerul respirat?” Iata ce spune Organizația Mondiala a Sanatații!

- Epidemia de coronavirus a infectat peste 126.000 de oameni in lume, cel puțin 4.630 murind din cauza Covid-19, iar 68.000 de persoane sunt declarate vindecate, potrivit centralizarii de pe Arcgis . Pana acum, in afara de China, au fost raportate cazuri in 122 de țari. Națiuni precum Cuba, Honduras și…