Intr-un comunicat, Roskomnadzor informeaza ca i-a cerut Apple sa inceteze sa mai propuna mesageria Telegram utilizatorilor rusi ai magazinului de aplicatii AppStore si (i-a cerut) sa blocheze notificarile trimise prin Telegram, ceea ce inseamna ca utilizatorii nu vor mai putea primi alerte in cazul unui nou mesaj.



Directorul Roskomnadzor, Aleksandr Jarov, a precizat pentru Interfax ca Apple are la dispozitie o luna pentru a se conforma. "Pentru ca este o companie transnationala, cu un grad ridicat de birocratie, asteptam un raspuns in termen de o luna", a declarat el, potrivit Agerpres.…