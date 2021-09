Guvernatorul provinciei Iacutia din nordul Rusiei, grav afectata de incendii de vegetatie vara aceasta, a avertizat asupra riscurilor unui dezastru similar anul viitor daca vremea neobisnuit de calda si uscata persista, relateaza joi Reuters. In Iacutia, in nordul Siberiei, cea mai mare si mai rece regiune din Rusia, incendiile forestiere au devastat in aceasta vara o zona mai mare decat suprafata Portugaliei, fumul degajat de incendii ajungand pana la Polul Nord. Siberia a fost afectata in ultimii ani de incendii majore, a caror intensitate este din ce in ce mai severa in fiecare vara, un fenomen…