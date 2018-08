Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pusa la colt de SUA care condamna guvernul de la Moscova de folosirea de arme chimice impotriva fostului agent secret rus Serghei Skripal in Marea Britanie, au transmis vineri reprezentantii Casei Albe, la mai putin de 48 de ore dupa ce Departamentul de Stat a anuntat impunerea sanctiunilor…

- Tusk a spus ca este timpul sa fie evitate conflictul si haosul. Organizatia Mondiala a Comertului are nevoie de reguli noi referitoare la transferurile fortate de tehnologie si subventiile acordate in industrie, a afirmat Tusk. Donald Tusk si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se afla…

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP. "Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva Rusiei vor…

- Statele Unite fac presiuni asupra aliatilor europeni sa pregateasca mai multe batalioane NATO, nave, dar si planuri de lupta, intr-o noua miscare menita sa dea un impuls strategiei Aliantei de descurajare a Rusiei, relateaza Reuters.

- Iata, in ziarul de 1,80 lire la chioscuri, sub titlul Russian tensions am avut doua pagini cu articole gen „Rusia isi va apara trupele", „N-am nevoie de vreun ajutor de la Rusia ori de la varul meu, spune Iulia Skripal", „Tomahawks din SUA versus zidul defensiv al Rusiei". Desigur, era in ziua dupa…

- Asociația Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) solicita public autoritaților responsabile sa gaseasca soluții pentru monitorizarea urgenta a situației și evitarea prin orice mijloace a raspandirii pestei porcine africane. Poziția consiliului director ACEBOP…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters. Babcenko, un critic…