Președintele rus Vladimir Putin a respins acuzațiile potrivit carora Rusia crește in mod deliberat prețurile gazelor naturale in Europa prin scaderea exporturilor. Liderul de la Kremlin a mai spus ca Rusia nu foloseste gazele naturale ca pe o arma si ca este gata sa ajute Europa sa atenueze criza energetica. Putin spune ca acuzațiile sunt […] The post Rusia, gata sa ajute Europa sa atenueze criza energetica first appeared on Ziarul National .