Mercenarii ruși din grupul Wagner sunt așii din maneca ai lui Vladimir Putin in conflictul Rusiei cu Ucraina. Aceștia ar fi intrat deja pe teritoriul ucrainean, relateaza CNN. Misiunea lor este organizarea de sabotaje, a declarat sambata ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski. Ministrul ucrainean a fost intrebat de CNN ce rol crede ca joaca, […]