Rusia: Funcţionarii publici vor trebui să-şi declare ''bunurile digitale'' din 2021 Oficialii rusi care lucreaza la stat vor trebui sa declare detinerea de criptomoneda si de bunuri digitale de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui ordin semnat de presedintele rus Vladimir Putin si publicat vineri, relateaza Reuters. Parlamentarii rusi au adoptat in acest an o lege care acorda criptomonedei statut legal, dar au interzis ca aceasta sa fie folosita ca mijloc de plata. Banca centrala ia in considerare emiterea unei ruble digitale despre care spune ca va face in cele din urma mai robust sistemul de plata din Rusia. Orice oficial sau persoana care vrea sa detina o functie publica trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

