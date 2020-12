Rusia: FSB susține că niciun agent nu ar fi recunoscut că a participat la otrăvirea lui Navalnîi Serviciile de securitate ruse (FSB) au denunțat luni ca o &"falsificare&" și o &"provocare&" înregistrarea telefonica &"capcana&" pe care opozantul Alexeï Navalnîi susține ca ar fi facut-o cu un agent rus care a participat la otravirea sa, potrivit AFP.

Dezvaluirea uimitoare a unui agent care face parte dintr-o echipa de elita a FSB a venit într-o convorbire telefonica lunga, ca urmare a demascarii acestei unitații de catre CNN și site-ului de investigații Bellingcat, saptamâna trecuta.



"Videoclipul cu (aceasta) conversație telefonica este o falsificare",… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

