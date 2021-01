Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a negat personal, luni, ca ar fi proprietarul unei somptuoase reședințe de pe Malul Marii Negre, așa cum acuza opozantul Alexei Navalnîi, într-o ancheta care a fost publicata pe YouTube și care a strâns peste 86 de milioane de vizualizari, scrie AFP."Nu…

- Forțele de ordine rusești au reținut peste 1.000 de persoane, in cadrul protestelor incepute de susținatorii lui Aleksei Navalnii, in zeci de orașe din Rusia. Dintre acestea, peste 300 au fost reținute in capitala Moscova și peste 160 in Sankt Petersburg, potrivit unei organizații de activiști civiși,…

- Autoritațile ruse încearca sa controleze apelurile de proteste împotriva puterii de la Kremlin, alimentate de recordul de audiența al unei anchete a opozantului rus Alexei Navalnîi despre un somptuos palat de care Vladimir Putin ar beneficia pe malul Marii Negre, transmite AFP. Publicata…

- Valoarea proprietații depașește un miliard de euro și ar fi fost finanțata de marii oligarhi ruși, toți dependenți de Putin, se arata intr-un amplu material publicat pe blogul lui Navalnii. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins acuzațiile, noteaza Digi24.ro STUDIU: Alimentele…

- Investigația susține ca proprietatea, situata de-a lungul coastei sudice a Marii Negre a Rusiei, este de 39 de ori mai mare decât Monaco și dispune de un cazinou în interiorul unui conac de 17.691 metri, alaturi de un patinoar și podgorii. De asemenea, ancheta…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabaha, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat marti legea care stabileste ca legislatia nationala a Rusiei prevaleaza in fata tratatelor internationale si deciziilor emise de organismele internationale in situatiile in care acestea intra in conflict cu prevederile Constitutiei, informeaza Reuters.…