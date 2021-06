Stiri pe aceeasi tema

- Un fost director al organizatiei Rusia Deschisa (Open Russia), un grup de opozitie care are legaturi cu fostul oligarh exilat si critic al Kremlinului, Mihail Hodorkovski, a fost arestat dupa ce a coborat dintr-un avion la Sankt Petersburg, informeaza Reuters. OVD-Info, un grup care monitorizeaza…

- Consilierul judetean Marius Arcaleanu si-a anuntat candidatura la functia de presedinte al Organizatiei municipale a PNL Vaslui. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Arcaleanu a precizat ca aceasta functie ar putea reprezenta pasul spre candidatura pentru candidatura ulterioara la presedintia…

- „Nu, PSD nu este in opoziție, iar anunțata moțiune de cenzura este doar un exercițiu de imagine al PSD, fara sorți de izbinda, pe care AUR nu are motive sa-l susțina. PSD se putea dovedi partid de opoziție miercuri, 28 Mai, daca ar fi blocat PNRR-ul, pe care altminteri l-a criticat. Dar singurul partid…

- Conform Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020, imbunatațirea condițiilor de detenție provizorie in 15 izolatoare, in conformitate cu cele mai bune standarde si practici in domeniu, constituie unul din obiectivele principale, realizate de…

- ​​​Consilierii USR PLUS ii cer lui Nicușor Dan, primarul Capitalei, demiterea șefului Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) și a managerului Spitalului Foișor, susținand ca modul in care a fost gestionat transferul pacienților a fost inacceptabil, informeaza HotNew s. „Directorul…

- Diplomatul Lazar Comanescu a obtinut functia de Secretar general al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra (OCMN), ministrul de Externe Bogdan Aurescu apreciind ca acest fapt reprezinta "un succes al diplomatiei romane". "Salut cu satisfactie obtinerea azi de catre Romania a pozitiei de…