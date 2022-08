Rusia fortifică centrala nucleară de la Zaporoje Fortele ruse instaleaza un sistem de aparare antiaeriana la centrala nucleara de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, unde bombardamentele de care se acuza reciproc Moscova si Kievul pot produce o catastrofa, relateaza marti dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

