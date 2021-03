Rusia: Forţele de securitate au efectuat mai multe arestări la o întâlnire a opoziţiei Fortele de securitate ruse au arestat sambata mai multe persoane dupa ce au intrerupt o reuniune a opozitiei, relateaza un corespondent al DPA de la fata locului. Politicianul de opozitie Vladimir Kara-Murza si activistul Aleksei Pivovarov s-au aflat printre cei arestati, dintre care mai multi erau tinuti intr-un autovehicul pentru transportul prizonierilor din apropiere. Foto: (c) OLIVIER HOSLET / EPA Zeci de persoane, printre care si jurnalisti care doreau sa relateze de la eveniment, au fost retinute temporar in hotelul in care avea loc intalnirea. Este neclar de ce politia a descins la eveniment… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

