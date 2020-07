Rusia foloseşte tehnica ''însămânţării norilor'' pentru a stinge incendiile devastatoare din Siberia Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters.



Agentia forestiera rusa a precizat ca echipele de interventie depuneau vineri eforturi pentru a stinge cele 158 de incendii de padure care acopera 46.261 de hectare. In urma cu doar cateva zile, suprafata cuprinsa de flacari era de trei ori mai mare.



Pompierii utilizeaza aeronave cu ajutorul carora imprastie substante chimice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ''insamantarii norilor'' pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie, au precizat vineri autoritatile, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES.Agentia forestiera rusa a precizat…

- Arde Siberia! Rusia ”insamanteaza norii”, pentru a stinge incendiile devastatoare din nordul țarii Serviciul de pompieri din Rusia a folosit tehnica ”insamantarii norilor” pentru a stimula precipitatiile deasupra regiunilor din Siberia afectate de puternice incendii de vegetatie,…

- Curtea Constituționala a Germaniei a decis ca ministrul de Interne Horst Seehofer a încalcat obligațiile privind imparțialitatea dupa ce comentarii ale acestuia în care acuza partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au fost publicate pe site-ul web al ministerului, relateaza…

- Rusia a reactionat duminica fata de lansarea reusita a unei rachete de catre compania americana Space Exploration Technologies Corp, cunoscuta ca Space X, spre Statia Spatiala Internationala (ISS), promitand sa testeze doua noi rachete in 2020 si sa-si reia programul de explorare a Lunii in anul…

- Pompierii din nordul țarii au intervenit pentru a lichida un incendiu, care a izbucnit intr-o gospodarie din municipiul Balți. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat, sambata, la ora 17:30.Potrivit IGSU, incendiul s-a produs intr-un garaj.

- Moscova a inceput sa investigheze securitatea unui ventilator medical fabricat in Rusia, aparat trimis și in Statele Unite, dupa ce șase persoane au murit in incendii in spitale care ar fi implicat doua astfel de mașini, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Cinci pacienti diagnosticati cu COVID-19 si-au pierdut viata marti intr-un incendiu provocat aparent de un ventilator suprasolicitat la o unitate de terapie intensiva dintr-un spital din Rusia, informeaza agentiile de presa, potrivit Reuters. Ministerul pentru situatii de urgenta a confirmat moartea…

- Agentia antidoping din Rusia (RUSADA) a anuntat miercuri ca va relua progresiv testele antidoping spre sfarsitul lunii mai, dupa ce a existat o pauza din cauza restrictiilor impuse de guvern pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Directorul general…