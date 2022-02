Stiri pe aceeasi tema

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategice, a declarat joi ministrul apararii britanic, Ben Wallace, care a atras atentia ca actiunile Kremlinului merg in directia gresita, in ciuda eforturilor de a gasi o solutie diplomatica, potrivit Reuters. Wallace a spus…

- Rusia a recomandat miercuri Regatului Unit sa renunte la retorica sa cu privire la sanctiuni atunci cand ministrii sai de externe si apararii se vor deplasa la Moscova pentru discutii pe fondul tensiunilor legate de Ucraina, altfel, exista marea probabilitate ca intalnirile celor doi in capitala…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca vor fi gata sanctiuni si alte masuri in cazul unui atac asupra Ucrainei, iar guvernul sau va cere parlamentului sa voteze sanctiuni impotriva unor persoane si companii din Rusia, informeaza marti Reuters preluat de agerpres. Intr-un articol aparut in…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Marea Britanie va oferi asistenta Ucrainei pentru modernizarea capabilitatilor navale, in scopul asigurarii libertatii de navigatie in Marea Neagra si Marea Azov, in virtutea unui acord anuntat in cursul vizitei la Kiev a ministrului britanic al Apararii, Ben Wallace, pe fondul tensiunilor cu Rusia,…