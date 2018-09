Rusia face manevre militare fara precedent: Se antreneaza pentru un razboi global, inclusiv cu forte nucleare

Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a lansat astazi exercitii militare comune cu SUA si cu alte tari membre ale NATO. Exercitiile, intitulate Rapid Trident, vor avea loc pana pe 15 septembrie, in apropierea satului Staryci, in regiunea Lviv. La ele iau parte in jur de 2.

- Rusia a luat foc dupa ce Armata ucraineana a luat o decizie care a strarnit mania furibunda a Moscovei. CITEȘTE AICI DESPRE DECIZIA ARMATEI UCRAINEI CARE A STARNIT FURIA RUSIEI

- Forțele armate chineze și-au extins operațiunile cu bombardiere in ultimii ani și se antreneaza probabil pentru atacuri aeriene" impotriva Statelor Unite și aliaților sai, se afirma intr-un raport al Pentagonului, citat de cotidianul The Guardian, potrivit Mediafax.Aceasta concluzie se regasește…

- China a dezvoltat capacitatile fortei sale aeriene si se antreneaza, probabil, pentru a viza tinte americane in Pacific, inclusiv teritoriul Guam, potrivit unui raport al Pentagonului privind capacitatile...

- China a dezvoltat capacitatile fortei sale aeriene si se antreneaza, probabil, pentru a viza tinte americane in Pacific, inclusiv teritoriul Guam, potrivit unui raport al Pentagonului privind capacitatile militare ale Chinei, publicat joi si citat de AFP. In cursul ultimilor trei ani,…

- Armata chineza testeaza in prezent ceea ce ar putea deveni cea mai puternica arma navala creata vreodata pe plan mondial, informeaza marti portalul belgian La Libre, citand canalul de televiziune american CNBC, conform agerpres. Chinezii ar fi pe cale sa creeze un puternic tun electric cu…

- Armata chineza testeaza in prezent ceea ce ar putea deveni cea mai puternica arma navala creata vreodata pe plan mondial, informeaza marti portalul belgian La Libre, citand canalul de televiziune american CNBC. Chinezii ar fi pe cale sa creeze un puternic tun electric cu suport electromagnetic,…

- Statele Unite ale Americii, Marea Britanie si Ucraina sunt tari ''ostile'' Mosovei, considera rusii chestionati in cadrul unui sondaj publicat joi de Institutul independent Levada, relateaza AFP. In schimb, potrivit sondajului realizat la sfarsitul lunii mai in randul a…