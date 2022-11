Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili rusi instalati de Moscova in regiunea Herson (sudul Ucrainei) au declarat luni ca extind zona de evacuare dinspre fluviul Nipru, reluand acuzatii respinse de Kiev, potrivit carora Ucraina s-ar pregati sa atace barajul de la Kahovka pentru a inunda regiunea, relateaza DPA, citat de Agerpres.ro.…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca rușii au minat barajul și unitațile hidrocentralei Kahovka (KHPP) din regiunea Herson și intenționeaza sa comita un atac terorist „sub steag fals”, relateaza AFP și Ukrainska Pravda , preluata de Hotnews. „Rusia pune in mod conștient bazele pentru…

- Șeful pro-rus al regiunii Herson a indemnat joi civilii sa-și paraseasca locuințele pe fondul luptei dintre forțele ruse și cele ucrainene și a cerut oficialilor de la Moscova sa furnizeze ”ajutorul” necesar pentru evacuare, transmite The Guardian . „Le-am sugerat tuturor oamenilor din regiunea Herson…

- Presedintia ucraineana a anuntat miercuri dimineata recucerirea din mainile fortelor militare ruse a cinci localitati din regiunea Herson, unde Ucraina desfasoara o contraofensiva, determinand retragerea trupelor ruse intr-o regiune pe care Moscova sustine ca a anexat-o, informeaza AFP. ‘Fortele armate…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Potrivit publicatiei The New York Times, Vladimir Putin s-a implicat direct in planificarea strategica a razboiului din Ucraina, in ultimele saptamani, conform unor informatii oferite de oficiali americani. Putin ar fi respins cererile comandantilor sai de pe teren de a li se permite sa se retraga din…

- Rusia a clamat sambata cucerirea satului strategic Pesky in provincia Donetk din estul Ucrainei, lucru negat de comandamentul militar ucrainean, dar care a admis totusi ca in acea zona au loc ”lupte feroce”, in timp ce analisti militari isi manifesta temerea ca razboiul ruso-ucrainean s-ar putea prelungi…