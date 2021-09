Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit luni pana in decembrie 2022 embargoul asupra produselor alimentare importate din tarile UE, SUA si alte state, embargou decis ca represalii dupa sanctiunile impuse de aceste tari Rusiei in urma anexarii Crimeii si a sustinerii separatistilor din estul Ucrainei,…

- Kievul a denuntat joi desfasurarea alegerilor legislative ruse in Crimeea anexata (in 2014) de Moscova, precum si participarea locuitorilor din Donbas la scrutinul pentru Duma de Stat rusa (camera inferioara), in timp ce Kremlinul mizeaza puternic pe votul locuitorilor din estul Ucrainei controlat…

- Aproape înconjurata de ruși, Ucraina oprește mașinile cu numere de Transnistria. Decizia de la Kiev a intrat în vigoare la 1 septembrie 2021. Guvernul de la Kiev a interzis intrarea în Ucraina a automobilelor care poarta așa-zisele numele de înmatriculare de Transnistria.…

- Ucraina s-a opus de mult timp proiectului aproape finalizat, in valoare de 11 miliarde de dolari, care va duce gazul rusesc in Germania, deoarece acesta va oferi Moscovei optiunea teoretica de a opri tranzitul gazelor prin Ucraina, o miscare care ar priva Kievul de taxe de tranzit de ordinul miliardelor…

- Uniunea Europeana a prelungit cu inca sase luni, pina la 31 ianuarie 2022, sanctiunile impuse Rusiei pentru rolul acesteia in conflictul din estul Ucrainei, transmite dpa. Sanctiunile au fost adoptate in iulie 2014 ca reactie la anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea si la sprijinul acordat de…

- ”Haideti sa nu vorbim despre astfel de scenarii”, a spus Peskov la postul public de televiziune Rossia-24, explicand ca ”uneori cuvintele se pot materializa”, astfel ca ”nici nu ar trebui sa ne gandim sau sa vorbim despre asa ceva”.”Dar rusii ar trebui sa stie un lucru: presedintele nostru este intotdeauna…

- Ucraina si SUA incep luni un exercitiu implicand 30 de tari in Marea Neagra si in sudul Ucrainei, in pofida apelurilor Rusiei de a anula aceste manevre, relateaza Reuters. Exercitiul Sea Breeze 2021 intervine dupa o crestere a tensiunilor intre NATO si Moscova, care a declarat saptamana trecuta…

