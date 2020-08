Rusia a anuntat luni ca expulzeaza un diplomat austriac, ca raspuns la expulzarea unui diplomat rus de catre Viena in urma unor informatii aparute in presa austriaca ce evoca implicarea acestuia intr-o afacere de spionaj industrial, informeaza AFP. "Plecand de la principiul reciprocitatii, un diplomat al ambasadei austriece in Rusia a fost declarat persona non grata", in calitate de masura de raspuns la decizia Vienei, a anuntat intr-un comunicat Ministerul Afacerilor Externe rus. Aceasta decizie a Rusiei a fost adusa la cunostinta ambasadorului austriac, convocat luni la minister si in fata caruia…