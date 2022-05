Rusia expulzează doi diplomaţi finlandezi, după o măsură similară la Helsinki Diplomatia rusa a decis sa expulzeze doi diplomati finlandezi, ca masura de retorsiune fata de o masura similara la Helsinki, anunta marti Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. Ambasadorul finlandez a fost convocat, marti, la sediul ministerului rus, anunta intr-un comunicat Moscova. In cadrul acestei convocari, diplomatia rusa a ”protestat puternic” fata de […] The post Rusia expulzeaza doi diplomati finlandezi, dupa o masura similara la Helsinki appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diplomatia rusa a decis sa expulzeze doi diplomati finlandezi, ca masura de retorsiune fata de o masura similara a Helsinki, anunta marti Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. Ambasadorul finlandez a fost convocat marti la sediul ministerului rus, anunta intr-un comunicat Moscova. In cadrul acestei…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Moscova a acceptat sa ajute Minskul sa produca rachete, intre care rachete de tip Iskander, a declarat, marti, presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia oficiala belarusa Belta, in timp ce Belarus cauta sa-si consolideze capacitatile militare, potrivit Reuters, citata de Agerpres. In…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat, joi, ca a declarat ”persona non grata” sapte diplomati danezi, ca raspuns la o actiune similara luata de Copenhaga cand a expulzat 15 diplomati rusi in luna aprilie, relateaza Reuters. Moscova se opune, de asemenea, si politicii Danemarcei de acordare de asistenta…

- Copenhaga l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a da explicatii, dupa ce spatiul aerian al Danemarcei a fost incalcat de un avion rusesc de recunoastere, a anuntat seful diplomatiei daneze citat de AFP. „Ambasadorul rus este convocat la Ministerul de Externe maine (luni – n.r.). O noua incalcare…

- Rusia anunta luni expulzarea a 40 de diplomati germani, ca masura de retorisiune fata de o masura similara a Germaniei, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP. Ambasadorul Germaniei la Moscova Geza Andreas von Geyr a fost convocat luni la sediul Ministerului rus de Externe. In total „40 de…

- Operatiunea militara de la Moscova se va incheia cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, pentru agentia de presa de stat rusa Tass, potrivit BBC. ”Operatiunea militara speciala…

- Ministerul rus de Externe i-a transmis, luni, ambasadorului Statelor Unite la Moscova ca relațiile dintre SUA și Rusia sunt pe punctul de a fi rupte, dupa ce Joe Biden a afirmat ca Vladimir Putin este un criminal de razboi, potrivit Sky News. Rusia a invocat afirmații „inacceptabile” și „nedemne” de…