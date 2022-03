Rusia expulzează diplomaţi din Letonia, Lituania şi Estonia Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat, marti, pe ambasadorii Letoniei, Estoniei si Lituaniei, pentru a anunta expulzarea unora dintre diplomatii lor. Decizia vine dupa ce cele trei state baltice au expulzat in total 10 diplomati rusi, au informat agentiile de presa TASS si RIA, citate de Reuters. Letonia, Estonia si Lituania au expulzat in total 10 diplomati rusi intr-o miscare coordonata la inceputul lunii martie. The post Rusia expulzeaza diplomati din Letonia, Lituania si Estonia appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Diplomați din Estonia, Letonia și Lituania au fost chemați la Ministerul rus de Externe pentru a fi informați cu privire la expulzarea lor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministerul de Externe al Rusiei i-a chemat marți pe ambasadorii Lituaniei, Letoniei și Estoniei pentru a anunța expulzarea unora dintre diplomații acestor țari, potrivit agențiilor de presa TASS și RIA, citate de Reuters.

- Letonia, Estonia si Lituania au expulzat in total zece diplomati rusi, au anuntat, vineri, Ministerele de Externe ale celor trei tari baltice, citate de Reuters, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Rusia a cerut autoritatilor din Estonia, Letonia si Lituania sa ia masuri pentru a-i proteja ambasadele, dupa ce un diplomat rus a fost atacat in capitala lituaniana Vilnius, a anuntat agentia de presa rusa, RIA. "Avertizam Vilnius, Riga si Tallinn ca sunt responsabile pentru consecintele psihozei antirusesti…

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…

- Aproximativ 1.300 de militari polonezi participa la exercițiile multinaționale Saber Strike 2022, care au inceput astazi, 21 februarie, in statul din centrul Europei, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres . Exercițiile militare organizate de NATO au loc in contextul scaladarii tensiunilor dintre…

- Angajamentul Statelor Unite de a-si proteja aliatii din NATO este “de neclintit”, a dat asigurari vineri vicepresedinta americana Kamala Harris, in timpul unei intalniri cu liderii tarilor baltice, relateaza France Presse si Reuters. “Eu recunosc amenintarile”, a spus ea despre tensiunile din jurul…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a autorizat Lituania, Letonia si Estonia sa trimita in Ucraina rachete si alte arme produse in SUA, au declarat pentru Reuters trei surse informate, intr-un context in care presedintele american Joe Biden a sugerat ca Rusia ar putea lansa o agresiune asupra…